Реал Мадрид заинтересован в нападающем Манчестер Сити

Реал находится в состоянии неопределенности перехода Мбаппе в 2024 году, поэтому они рассматривают другой вариант, сообщает Fichajes.

Летнее трансферное окно закрылось и Реалу не удалось подписать Килиана Мбаппе, хотя они ожидают его прихода в 2024 году на правах свободного агента. Однако в Мадриде рассматривают запасной вариант. Один из таких игроков это нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварез.

Sky Sports сообщает, что Манчестер Сити проявил интерес к Эвану Фергюсону, 18-летнему игроку, играющему за Брайтон, они готовы заплатить за него более 100 миллионов евро. Поэтому Реал считает, что сможет подписать аргентинца Хулиана Альвареза.

23-летний игрок показывает хороший уровень. Он забил два гола и отдал один ассист в четырех матчах нового сезона. Он стал привлекательной целью для Реала. В Испании считают, что Альварез действительно может продолжить карьеру в Мадриде, поэтому болельщики будут с нетерпением ждать дальнейшего развития событий.

Напомним, что Мбаппе не отказался от идеи перехода в Реал.