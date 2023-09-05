Мбаппе не отказался от идеи покинуть клуб

Нападающий Килиан Мбаппе в дальнейшем хочет покинуть ПСЖ в 2024 году, сообщает L'Équipe.

Французский игрок хочет оставить команду, когда у него завершится контракт с парижанами, поэтому он настаивает на своем уходе в 2024 году. Летом разгорелся скандал между Мбаппе и ПСЖ. Килиан откровенно заявил о желании покинуть клуб, поэтому его исключили из состава и не пускали на тренировки. Также ему угрожали, что он вообще не будет заявлен за парижан в сезоне 2023-2024.

Мбаппе пропустил первый матч нового сезона, однако уже появился в заявке на второй тур Лиги 1. Это вызвало недоразумение у болельщиков, также последовал слух, что нападающий продлил контракт с ПСЖ. Однако как оказалось, Килиан также хочет покинуть Париж и перейти в Реал Мадрид в 2024 году в статусе свободного агента.

Чтобы попасть в заявку на этот сезон француз отказался от части бонусов, что помогло владельцам ПСЖ сохранить более 100 миллионов евро. Именно такова стоимость Мбаппе на трансферном рынке, поэтому владельцы парижан изменили свое мнение и допустили Килиана в команду.