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"Реал" договорился о переходе "турецкого Месси"

Новости футбола Сегодня, 13:30
"Реал" договорился о переходе "турецкого Месси" Фото: инстаграм Арда Гюлера/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” договорился о переходе полузащитника стамбульского “Фенербахче” и сборной Турции Арды Гюлера, которого называют “турецким Лионелем Месси”, сообщает A Spor.

По сведениям источника, испанский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. Коме того, турецкий клуб получит 20 процентов от суммы следующего трансфера полузащитника. Ожидается, что игрок прилетит в Мадрид завтра, 6 июля.

Стоит отметить, что в борьбе за футболиста “Реал” опередил “Барселону”.

В минувшем сезоне 18-летний Гюлер провел за “Фенербахче” 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Обладатель Кубка Турции сезона-2022/2023. За сборную Турции сыграл четыре матча и забил один гол.

Напомним, что “Реал” в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Таким образом, королевский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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