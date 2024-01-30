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ПСЖ не планирует отпускать одного из своих вингеров

Новости футбола Сегодня, 13:33
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ПСЖ не планирует отпускать одного из своих вингеров Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Вингер ПСЖ Марко Асенсио не покинет ПСЖ в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как сообщают источники, окружение футболиста и французский коллектив не ведут никаких переговоров об уходе футболиста. Отмечается, что никаких переговоров и планов уйти в последние 2 дня зимнего окна. Клуб хочет, чтобы Марко был частью команды во второй половине сезона.

Напомним, что молодой центральный полузащитник Шер Ндур сменил ПСЖ на португальскую Брагу на правах аренды, сообщает официальный сайт Браги. Аренда рассчитана до конца сезона, а соглашение между клубами не содержит опции выкупа.

К слову, в матче 19-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем стадионе принимал Брест. В первом тайме команды действовали осторожно и не форсировали события. Забитый гол случился ближе к перерыву, когда Марко Асенсио блестящим ударом позволил своей команде выйти вперед.

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