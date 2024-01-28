Брест благодаря голу-красавцу отобрал очки у ПСЖ

В матче 19-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем стадионе принимал Брест. Гости перед этим поединком неожиданно для многих оказались на третьей строчке в турнирной таблице и представляли собой крепкую команду с надежной обороной.

В первом тайме команды действовали осторожно и не форсировали события. Забитый гол случился ближе к перерыву, когда Марко Асенсио блестящим ударом позволил своей команде выйти вперед. А перед свистком на перерыв Рандаль Коло Муани удвоил преимущество своей команды.

Сразу после перерыва гости стали действовать увереннее и сумели отквитать один мяч. А на 80-й минуте Брест сравнял счет, забив шикарный гол-красавец. Перейра изумительным ударом пяткой замкнул передачу Сотриано. В концовке встречи Барколя получил две желтых карточки и досрочно покинул поле. В итоге ничья стала закономерным исходом этого поединка.

ПСЖ — Брест — 2:2

Голы: Асенсио 38, Коло Муани 45 — Камара 55, Перейра 80.

Удален: Барколя 90+4 (ПСЖ).