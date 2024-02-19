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ПСВ – Боруссия Дортмунд. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 05:49
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
ПСВ – Боруссия Дортмунд. Ориентировочные составы и последние новости ПСВ – Боруссия Дортмунд. Ориентировочные составы и последние новости

Завтра, 20 февраля, ПСВ в Эйндховене сыграет против Боруссии Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

ПСВ подходит к матчу практически в оптимальном составе. Единственным важным игроком лидеров Эредивизи, который точно не сможет сыграть, является левый форвард Ноа Ланг. Под вопросом было участие в матче ключевого игрока ПСВ Йохана Бакайоко, но согласно последним сообщениям, бельгиец сможет сыграть.

Что касается Боруссии Дортмунд, то новых потерь в составе команды Эдина Терзича нет. После Кубка Африки с мышечной травмой вернулся Себастьян Аллер, который стал автором победного гола для сборной Кот-д'Ивуара в финале.

Также в лазарете дортмундцев остаются Карим Адейеми и Феликс Нмеча. Под вопросом находится участие левого защитника Реми Бенсебаини, который пропускал последний матч против Вольфсбурга (1:1) из-за болезни.

Ориентировочный состав ПСВ

  • Бенитес – Тезе, Рамальо, Обиспо, Мауро Жуниор – Тильман, ван Анхольт, Саибари – Фертессен, Люк де Йонг, Бакайоко

Ориентировочный состав Боруссии Дортмунд

  • Кобель – Рюерсон, Зюле, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Байно-Гиттенс, Брандт, Санчо – Фюллькруг

Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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