Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли

27 октября состоялись 3 матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В центральном поединке дня Аль-Хиляль обыграл Аль-Ахли со счетом 3:1.

Голами отличились Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. На 84-й Ибанез забил в свои ворота.

На 26-й минуте Милинкович-Савич не сумел реализовать пенальти.

Сейчас Аль-Хиляль занимает первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 29 очков после 11 туров. У ближайшего преследователя Аль-Таавуна 24 пункта. Аль-Ахли располагается на 5-й позиции с 22 очками.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 11-й тур. 27 октября

Аль-Хиляль - Аль-Ахли - 3:1

Голы: Милинкович-Савич, 1, Митрович, 37, Ибанез, 84 (автогол)

Незабитый пенальти: Митрович, 26

Другие результаты дня:

Аль-Раед - Аль-Фатех - 1:2

Аль-Таи - Аль-Рияд - 3:2