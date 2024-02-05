Полузащитник Ромы покинет команду уже зимой, несмотря на закрытое трансферное окно в Италии

Несмотря на то, что трансферное окно в Италии уже закрылось, Рома всё равно может попрощаться игроком.

По сообщениюTuttomercatoweb, интерес к полузащитнику римлян Ренату Саншешу, который выступает за Рому на правах аренды с ПСЖ, проявляет Бешикташ и клуб из турецкой лиги, где трансферное окно открыто до 9 февраля, стремится завершить приглашение игрока.

Стамбульский клуб ныне работает над тем, чтобы расторгнуть арендное соглашение 26-летнего португальца с Ромой и подписать его на правах аренды до конца сезона.

Сообщается, что «волки» на такой путь пойдут с удовольствием, ведь карьера Саншеша в Риме не задалась. В девяти матчах за Рому он получил только 228 минут игрового времени, на протяжении которых забил один гол.

Контракт португальца с ПСЖ рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

Ранее римляне арендовали до конца сезона защитника РБ Лейпциг Анхелиньо.