Полиция закрыла дело игрока НБА, который имел отношения с несовершеннолетней

Полиция Ньюпорт-Бич закрыла дело в отношении защитника Оклахомы Джоша Гидди и его отношений с несовершеннолетней, сообщает TMZ Sport.

По информации источников, у правоохранителей нет достаточно доказательств для того, чтобы продолжать расследование. Никто из причастных не захотел свидетельствовать и рассказывать историю, поэтому Гидди ничего не грозит. Кроме этого, семья несовершеннолетней девушки не захотела выходить на контакт с правоохранителями, что и стало главной проблемой следствия. Сама девушка наняла серьезного адвоката.

НБА проводила свое расследование, но как только полиция взялась за дело, то лига отошла в сторону и дала возможность правоохранителям делать свое дело. Напомним, что в сеть было выложено фото и видео баскетболиста с девушкой, по имени Лив Кук, которая, по информации из журнала школы Ньюпорт-Гарбор от октября 2022 года, до сих пор является ученицей высшей школы и учится в Калифорнии.

Сам баскетболист никак до сих пор не комментировал эту ситуацию. Хидди неоднократно сталкивался с насмешками от болельщиков соперников, но продолжал выступать за свою команду.