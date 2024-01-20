Новый турнир международного формата. ФИФА планирует проводить Женский клубный чемпионат мира

В 2026 году ФИФА планирует провести первый Женский клубный чемпионат мира по футболу. Основным камнем преткновения в этом вопросе были их коллеги из УЕФА, так как европейцы переживали, что периодичность турнира может быть слишком большой и это может повлиять на другие турниры, но по сообщениям The Athletic организации пришли к общему решению, проводить турнир один раз в два года.

Но, из-за того, что на 2026 год уже запланирован Чемпионат мира по футболу среди мужских национальных сборных, который пройдет в США, Мексике и Канаде, пока не ясно, где и когда будет проводиться Женский клубный чемпионат. Также еще не известно, какие команды будут приглашены для участия.

Мужской клубный чемпионат мира до прошлого года проводился по принципу, что в нем принимали участие по одной сильнейшей команде из всех конфедераций, плюс один участник из страны, которая принимала турнир, но с 2025 года формат турнира меняется и там принимать участие будут уже 32 команды, поэтому пока неясно, как именно будет проводится турнир среди женщин.

Более мелкие детали, связанные с Женским клубным чемпионатом мира, должны быть проработаны, но, похоже, уже существует согласие о том, что соревнование состоится, но официальных подробностей пока мало.