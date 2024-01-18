Нигерия добыла победу над Кот-д'Ивуаром на Кубке африканских наций

В центральном матче игрового дня Кубка африканских наций сошлись сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии. Команды были посеяны группу А, где также представлены Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау.

Ивуарийцы стартовали на домашнем континентальном форуме с победы, а Нигерия в первом туре сыграла вничью.

Команды провели ровный первый тайм, что закономерно отразилось на статистике ударов: 6-7 в пользу гостей. Лучшую возможность открыть счет не использовали Львы Теранги. На 9-й минуте Куаме с нескольких метров опасно пробил по воротам Нигерии, но Нвабили выдал сумасшедший сейв, предотвратив взятие ворот.

Через 10 минут после начала второй 45-минутки стадион в Абиджане замер в тишине. Арбитр побежал смотреть VAR после контакта Диоманде с ногой Осимхена. Вердикт был не в пользу хозяев турнира - нигерийцы получили право пробить пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Трост-Эконг.

Все потуги ивуарийцев спасти матч перед родными болельщиками оказались тщетными. Откровенно говоря, на гол хозяева турнира во втором тайме не наиграли, не создав практически ничего по-настоящему опасного у ворот Суперорлов.

В активе Нигерии и Экваториальной Гвинеи по четыре очка в активе после двух туров. У Кот-д'Ивуара три балла, Гвинея-Бисау без очков.

⌚ FULL-TIME!



Troost-Ekong scores through a penalty kick to secure a precious victory for Nigeria against hosts Cote d'Ivoire! 🥅🇳🇬#TotalEnergiesAFCON2023 | #CIVNGR pic.twitter.com/2qXQ8fGgLn — CAF (@CAF_Online) January 18, 2024

Кубок африканских наций

2-й тур. Группа А

Кот-д'Ивуар - Нигерия - 0:1

Гол: Трост-Эконг, 55 с пенальти