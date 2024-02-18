Невероятный! Хойлунд установил историческое достижение в Премьер-лиге

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд оформил дубль в ворота Лутона еще в первом тайме. Датчанин поразил ворота хозяев поля на 1-й и 7-й минутах в матче 25-го тура.

Таким образом, Хойлунд стал самым молодым игроком, забившим гол в шести матчах Премьер-лиги подряд. Датчанину был 21 год 14 дней, когда он забивал на Кенилворт Роуд. Форвард превзошел предыдущий рекорд Джо Уиллока (21 год 272 дня).

Youngest players to score in 6 successive @premierleague appearances:



21y, 14d - Rasmus Hojlund

21y, 272d - Joe Willock

22y, 73d - Erling Haaland pic.twitter.com/Smgf06Nj32 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 18, 2024

В предыдущих пяти матчах от Хойлунда пострадали Астон Вилла (дважды), Тоттенхэм, Вулверхэмптон и Вест Хэм.

Всего в текущем сезоне на счету датчанина уже 13 голов и две результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах после перехода из Аталанты минувшим летом.