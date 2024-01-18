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Немецкий клуб сложит конкуренцию Барселоне в борьбе за шведского вундеркинда

Новости футбола Сегодня, 03:58
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Немецкий клуб сложит конкуренцию Барселоне в борьбе за шведского вундеркинда Немецкий клуб сложит конкуренцию Барселоне в борьбе за шведского вундеркинда

17-летний полузащитник Юргордена Лукас Бергвалль привлекает к себе внимание всё большего количества клубов из топовых европейских лиг.

Ранее мы сообщали об интересе к шведскому вундеркинду со стороны Барселоны, но команда Хави не является единственным конкурентом за него. По сообщению Патрика Бергера, за игрока так же борется франкфуртский Айнтрахт.

Предложение каталонцев составляло 4 миллиона евро с бонусами и процентом от следующей продажи, а вот немцы готовы отдать за Бергвалля 8,5 миллиона евро.

Бергер так же добавил, что 17-летним шведом так же интересуется дортмундская Боруссия, но сделали ли «шмели» конкретное предложение, пока неизвестно.

Бергвалль присоединился к Юргордену в феврале 2023 года и провел в минувшей кампании чемпионата Швеции2023 года (он разыгрывается по системе весна-осень) 25 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Его контракт со скандинавским клубом действителен до конца 2025 года, аTransfermarktоценивает игрока в 5 миллионов евро.

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