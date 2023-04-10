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Назван европейский клуб, который интересовался украинцем Ребровым

Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм жены Реброва/Автор неизвестен Фото: инстаграм жены Реброва/Автор неизвестен

“Лудогорец” проявлял интерес к главному тренеру “Аль-Айна” Сергею Реброву, сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке”.

По сведениям источника, болгарский клуб хотел назначить украинского специалиста по окончании сезона. Впрочем, Ребров не заинтересовался данным вариантом, поэтому стороны не провели продвинутых переговоров.

Ранее сообщалось, что 48-летний Ребров летом может возглавить сборную Украины.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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