Назван европейский клуб, который интересовался украинцем Ребровым

“Лудогорец” проявлял интерес к главному тренеру “Аль-Айна” Сергею Реброву, сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке”.

По сведениям источника, болгарский клуб хотел назначить украинского специалиста по окончании сезона. Впрочем, Ребров не заинтересовался данным вариантом, поэтому стороны не провели продвинутых переговоров.

Ранее сообщалось, что 48-летний Ребров летом может возглавить сборную Украины.

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