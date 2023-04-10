Рафа Бенитес может вернуться в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: твиттер Рафаэля Бенитеса/Автор неизвестен
Новым главным тренером “Лестера” может стать Рафаэль Бенитес, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, руководство английского клуба уже провело два раунда переговоров с испанским специалистом. Впрочем, стороны пока что не договорились, поэтому “лисы” также рассматривают кандидатуру экс-наставника “Норвича” Дина Смита.
Напомним, что ранее “Лестер” уволил с поста главного тренера Брендана Роджерса.
62-летний Бенитес ранее уже работал в Англии с “Ливерпулем”, “Челси” и “Эвертоном”.
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