Рафа Бенитес может вернуться в АПЛ

Новым главным тренером “Лестера” может стать Рафаэль Бенитес, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба уже провело два раунда переговоров с испанским специалистом. Впрочем, стороны пока что не договорились, поэтому “лисы” также рассматривают кандидатуру экс-наставника “Норвича” Дина Смита.

Напомним, что ранее “Лестер” уволил с поста главного тренера Брендана Роджерса.

62-летний Бенитес ранее уже работал в Англии с “Ливерпулем”, “Челси” и “Эвертоном”.

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