Настоящая легенда. Севилья трогательным видео попрощалась с полузащитником

Севилья официально объявила об уходе из клуба опытного полузащитника Ивана Ракитича. У себя в X Севилья запостила трогательное видео с лучшими моментами хорватского футболиста в клубе.

Севилья и Ракитич разорвали контракт по обоюдному согласию. Его новым клубом станет саудовский Аль-Шабаб.

A true legend 🇭🇷



Thank you for everything Ivan 👏 pic.twitter.com/hWOPacLUjz — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 30, 2024

Как сообщает Фабрицио Романо, сегодня 35-летний хорват отправится в Саудовскую Аравию, где пройдет медосмотр и подпишет с Аль-Шабаб контракт до лета следующего года.

Ракитич выступал за Севилью с 2011 по 2014 год, а после этого 5 сезонов провел в Барселоне. Летом 2020 года он вернулся в Севилью. За два периода в клубе Ракитич сыграл 323 матча, забил 51 гол и отдал 63 голевые передачи. Он дважды выиграл с Севильей Лигу Европы.

Также за свою карьеру Ракитич успел поиграть за Шальке и Базель.