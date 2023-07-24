"Наполи" хочет усилить состав чемпионом Европы

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к итальянскому нападающего канадского “Торонто” Федерико Бернардески, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. При этом фаворитом в борьбе за форварда является “Болонья”, которая готова заплатить за него определенную сумму.

29-летний Бернардески выступает за “Торонто” с лета 2022 года. Он перешел в канадский клуб из “Ювентуса” на правах свободного агента. Всего он провел за “Торонто” 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Ранее форвард также выступал за “Фиорентину” и “Кротоне”.

Бернардески в составе “Ювентуса” три раза становился чемпионом Италии (2017/18, 2018/19, 2019/20), два раза выиграл Кубок Италии (2017/18, 2020/21) и два раза стал обладателем Суперкубка Италии (2018, 2020)

Бернардески с 2016 по 2022 год выступал за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 39 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач, а также получил три желтые карточки. Становился победителем чемпионата Европы-2020.