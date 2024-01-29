Наибольший талант Ньюкасла продлил контракт с клубом

Ньюкасл объявил о подписании нового долгосрочного контракта с 17-летним центральным полузащитником Льюисом Майли.

“Я и моя семья очень гордимся тем, что подписали еще один профессиональный контракт с клубом моего детства. Я не могу быть более гордым. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет я смогу и дальше добиваться хороших результатов, улучшать свою игру и становиться лучше как игрок”, – прокомментировал подписание нового контракта футболист.

Lewis Miley. Newcastle United through and through. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/6RHKbx8JqW — Newcastle United FC (@NUFC) January 29, 2024

Майли стал самым молодым игроком Ньюкасла с 1988 года – 17 лет, 10 месяцев и 15 дней. Также он стал самым молодым англичанином в истории, который отличился голевой передачей в Лиге чемпионов.

Всего тинейджер сыграл в этом сезоне за Ньюкасл 17 матчей, забил 1 гол и отличился 2 ассистами.