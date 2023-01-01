"Монако" с трудом победил аутсайдера Лиги 1

В матче 17-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле обыграл “Брест” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Александр Головин.

“Монако”, набрав 33 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Брест” с 13 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

“Монако” – “Брест” - 1:0 (0:0)

Гол: Головин, 54 - 1:0

“Монако”: Нюбель, Вандерсон (Агиляр, 70), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Сарр, 88), Головин (Якобс, 79), Камара, Фофана, Бен-Сегир (Боаду, 79), Диатта (Желсон Мартинш, 70), Эмболо.

“Брест”: Бизот, Фадига, Эрей, Шардонне, Уронен (Дюверн, 80), Ле-Мелу, Маньетти (Белькебла, 80), Камара (Мунье, 70), Онора, Дель Кастийо (Ле Дуарон, 12), Слимани (Перейра Лаже, 70).

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