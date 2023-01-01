Лионель Месси подвел итоги 2022 года

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об итогах 2022 года.

"Заканчивается год, который я никогда не забуду. Моя мечта наконец-то сбылась. Но и это ничего не стоило бы, если бы не тот факт, что я делю его с прекрасной семьей, самой лучшей из тех, какая может быть, и друзьями, которые всегда поддерживают меня и не позволяют мне оставаться оставаться внизу, когда у меня бывают падения.

Я хочу оставить особую память для людей, которые поддерживают меня. Невероятно иметь возможность разделить этот путь с вами. Было бы невозможно достичь того, чего я достиг, без такой большой поддержки, которую я получил от людей моей страны, а также из Парижа, Барселоны и многих других городов и стран, из которых я получаю любовь.

Я надеюсь, что этот год также был замечательным для всех, и я желаю вам всем здоровья и сил, чтобы продолжать быть счастливыми в 2023 году.

Всех обнимаю!" - написал Месси в своем инстаграме.

Напомним, что Месси в составе сборной Аргентины впервые в карьере стал чемпионом мира.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел за “Пари Сен-Жермен” 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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