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Милан упустил победу над Болоньей в матче с тремя пенальти

Новости футбола Сегодня, 16:45
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Милан и Болонья Милан и Болонья

Милан на Сан Сиро принимал Болонью в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Первый тайм получился эмоциональным и богатым на события. Гости вышли вперед на 29-й минуте: огорчил Майка Меньяна Джошуа Зиркзе. В конце тайма россонери получили право пробить пенальти, назначенный за фол Луиса Фергюсона в штрафной площадке своей команды.

Главный тренер Болоньи Тиаго Мотта слишком эмоционально отреагировал на такое решение арбитра, за что был удален из технической зоны.

Впрочем, Оливье Жиру не смог переиграть Лукаша Скорупского с 11-метровой отметки. Настроение французу поднял Рубен Лофтус-Чик, сравнявший счет спустя несколько минут.

Во втором тайме Болонья действовала активнее, а Милан получил право пробить еще один пенальти. И снова россонери не смогли должным образом использовать возможность. На этот раз Тео Эрнандес попал в стойку ворот польского голкипера.

Спустя 10 минут фортуна развернулась к россонери лицом. Лофтус-Чик оформил дубль после передачи Аллесандр Флоренци. Но уже в компенсированное время Болонья получила право пробить и свой пенальти. Красно-синие свой шанс использовали с первого раза. Риккардо Орсолини переиграл Меньяна и принес своей команде ничью.

Милан набрал 46 очков и остался на третьей строчке Серии А. Болонья на седьмой позиции (33 балла).

Серия А, 22-й тур
Милан - Болонья - 2:2
Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 - Зиркзе, 29, Орсолини, 90+2, с пенальти

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