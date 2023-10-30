Мбаппе нарвался на критику журналиста и ответил ему

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не оставил без внимания критику журналиста, который остался недоволен поведением футболиста во время матча с «Брестом» (3:2) в десятом туре чемпионата Франции.

Напомним, что капитан сборной Франции забил решающий мяч на 89-й минуте и затем жестом призвал болельщиков «Бреста» замолчать.

Журналист Бертран Латур после игры заявил, что Мбаппе не имел права показывать такой жест.

В ответ на это замечание Мбаппе написал следующее: «Ну конечно, мне тоже стоило бы присоединиться к ним и запеть, когда они оскорбили моего товарища по команде. Есть такие, кто никогда не ступал на футбольное поле, вне зависимости от его уровня…»

На данный момент ПСЖ идет на второй строчке турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 21 очко.

Что касается “Бреста”, то команда расположилась на шестом месте, имея в своем активе 15 очков.

Мбаппе в девяти матчах нового сезона записал на свой счет 10 голов и одну результативную передачу.