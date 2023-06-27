"Манчестер Сити" пытается сохранить ключевого игрока

"Манчестер Сити" не заинтересован в продаже флангового защитника Кайла Уокера, которым в последнее время интересуется мюнхенская "Бавария".

По данным инсайдера Фабрицио Романо, боссы английского клуба хотят подписать новый контракт с игроком.

Теперь выбор остался за самим футболистом. Он планирует объявить о своем решении в ближайшее время.

Напомним, что соглашение Уокера с "Манчестер Сити" рассчитано до средины 2024 года.

В прошлом сезоне он сыграл в 38 матчах во всех турнирах.