Ливерпуль потерял Алиссона, ПСЖ готовит замену Мбаппе. Daily Digest за 16 февраля

Dailysports в традиционном дайджесте предлагает ознакомиться вам с новостями футбола, которые нам подарила пятница, 16 февраля.

Бавария нашла замену Дэвису

Бавария уже нашла замену своему основному левому защитнику Альфонсо Дэвису, которым интересуется Реал Мадрид. Как сообщает Кристиан Фальк, в качестве альтернативы Дэвису руководство Баварии рассматривает основного левого защитника Милана Тео Эрнандеса.

Клинсманн официально уволен со сборной Южной Кореи

Корейская футбольная ассоциация официально отправила в отставку главного тренера сборной Юргена Клинсманна. Отставка немецкого тренера произошла на фоне конфликта между футболистами сборной Южной Кореи во время Кубка Азии-2023, в результате которого главная звезда команды Сон Хын Мин вывихнул палец.

Кварацхелией интересуется Барселона

Неопределенностью вокруг будущего контракта с Наполи может подтолкнуть Барселону на то, чтобы перехватить у неаполитанцев их лидера. По сообщению Il Mattino, президент «блауграны» Жоан Лапорта внес звезду неаполитанской команды Хвичу Кварацхелию в список покупок на летнее трансферное окно.

ПСЖ рассматривает Осимхена как замену Мбаппе

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт и покинет клуб летом 2024 года. Из-за этого, парижанам нужен новый звездный футболист на замену Килиану. Как сообщает Николо Скира, ПСЖ рассматривает кандидатуру Виктора Осимхена, как нового нападающего в команде. У него в контракте прописана клаусула в размере 150 миллионов евро.

Эшворт готовит чистку состава в Манчестер Юнайтед

Спортивный директор Ньюкасла Дэн Эшворт максимально близок к переходу на аналогичную должность в Манчестер Юнайтед, и несмотря на то, что кресло на «Олд Траффорд» он ещё не получил, Эшворт уже намерен наводить порядок в команде. По сообщению talkSPORT в случае, если Эшворт станет спортивным директором Манчестер Юнайтед, стан «красных дьяволов» покинут Харри Магвайр, Энтони, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

Ливерпуль потерял Алиссона на неопределенный период

Основной голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер получил повреждение на тренировке, сообщает Liverpool Echo. Как стало известно, бразильский вратарь травмировал подколенное сухожилие. Алиссон пропустит матч Премьер-лиги против Брентфорда, который состоится в субботу, получив повреждение во время тренировки. Он пройдет детальное обследование, чтобы определить степень травмы. Келлехер займет его место в рамке ворот.

