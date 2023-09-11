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Ливерпуль и Манчестер Сити поборются за защитника Вест Хэма

Новости футбола Сегодня, 09:52
Ливерпуль и Манчестер Сити поборются за защитника Вест Хэма Ливерпуль и Манчестер Сити поборются за защитника Вест Хэма

Ливерпуль готов конкурировать с Манчестер Сити за центрального защитника Вест Хэма Найефа Агерда, сообщает Sun.

Сообщают, что Юрген Клоп отдает себе отчет в том, что нужно усиление в центр защиты. Защитникам Вирджил Ван Дейку и Жоэль Матипу уже по 32 года, Джо Гомесу 26, Конате 24, однако они не могут закрепиться в основном составе.

Поэтому Юрген Клоп обратил внимание на центрального защитника Вест Хэм Юнайтед Агерда. Он в 2022 году переехал в Анлию и стал основным центральным защитником. Марокканец принял участие в 33 матчах и помог Вест Хэму выиграть в Лиге Конференций. Скауты Ливерпуля следят за футболистом.

Найеф Агерд может без проблем войти и усилить состав Ливерпуля, потому что имеет хороший опыт выступлений в АПЛ. Однако есть информация, что Манчестер Сити тоже проявляет интерес к этому центральному защитнику. Хотя эксперты отмечают, что у команды Гвардиолы нет такой проблемы с этой позицией, поэтому есть мнения, что они не будут ввязываться в серьезную борьбу за Найефа Агерда.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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