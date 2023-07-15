"Лацио" близок к трансферу форварда, который сделал покер в ворота "Реала"

Римский “Лацио” близок к трансферу аргентинского нападающего “Нью-Йорк Сити” Валентина Кастельяноса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. На следующей неделе форвард отправится в Италию для прохождения медицинского обследования. Если все будет в порядке, 24-летний аргентинец подпишет с римским клубом долгосрочный контракт.

24-летний Кастельянос в прошлом сезоне играл за “Жирону” на правах аренды. Форвард стал известен тем, что он забил четыре гола в матче против мадридского “Реала”. Всего он провел за каталонский клуб 37 матчей, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. За “Нью-Йорк Сити” он сыграл 134 матча, забил 59 голов и отдал 24 результативные передачи. Контракт игрока с американским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

В прошлом сезоне “Лацио” финишировал на втором месте в чемпионате Италии. Таким образом, римский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.