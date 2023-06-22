Куртуа может принять неожиданное решение по своей карьере

Страж ворот “Реала” Тибо Куртуа может временно отказаться от игры за сборную Бельгии.

Напомним, что недавно опытный бельгиец покинул расположение команды во время сбора, так как не был назначен капитаном на матч с Австрией.

СМИ узнали, что Куртуа был разочарован публичными заявлениями наставника Доменико Тедеско.

Журналист Мигель Анхель Диас уверен в том, что голкипер может рассмотреть возможность временного ухода из сборной Бельгии. Также на это может повлиять решение руководства сборной Бельгии уволить тренера вратарей Эрвина Лемменса.