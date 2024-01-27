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Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты

Новости футбола Сегодня, 04:00
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Кубок Англии 2023-2024 Третий раунд: расписание и результаты Фото: сайт Кубка Англии/Автор неизвестен

Старейший футбольный турнир мира – Кубок Англии продолжается. На данный момент команды соревнуются в четвертом раунде за право прохода в следующий этап.

Самый титулованный клуб – Арсенал, уже прекратил свое участие, уступив Ливерпулю в предыдущем этапе (0:2). Действующий чемпион – Манчестер Сити, продолжает борьбу в надежде повторить достижение предыдущего сезона. На данном этапе, пока что, отсутствуют сенсации, и такие команды как Челси, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед и прочие клубы Премьер-лиги остаются в гонке за Кубок Англии.

Напомним, что Кубок Англии проходит по необочному формату. Победитель матча проходит в следующий раунд. А вот в случае ничьей соперники проведут переигровку уже на поле другой команды.

Четвертый раунд Кубка Англии 2023-2024

25 января
20:45 Борнмут – Суонси 5:0

26 января
20:45 Шеффилд Уэнсдей – Ковентри 1:1
20:45 Челси – Астон Вилла 0:0
20:45 Бристоль Сити – Ноттингем Форест 0:0
21:00 Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

27 января
13:30 Ипсвич – Мейдстоун
16:00 Эвертон – Лутон Таун
16:00 Лестер – Бирмингем
16:00 Лидс – Плимут
16:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон
20:00 Фулхэм – Ньюкасл Юнайтед

28 января
12:45 Вест Бромвич - Вулверхэмптон Уондерерс
15:00 Уотфорд – Саутгемптон
15:30 Ливерпуль – Норвич
17:30 Ньюпорт – Манчестер Юнайтед
20:30 Блэкберн – Рексем

Кубок Англии Третий раунд Переигровка

6 февраля
20:45 Астон Вилла – Челси
20:45 Ковентри – Шеффилд Уэнсдей
20:45 Ноттингем Форест – Бристоль Сити

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