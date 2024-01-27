Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты

Старейший футбольный турнир мира – Кубок Англии продолжается. На данный момент команды соревнуются в четвертом раунде за право прохода в следующий этап.

Самый титулованный клуб – Арсенал, уже прекратил свое участие, уступив Ливерпулю в предыдущем этапе (0:2). Действующий чемпион – Манчестер Сити, продолжает борьбу в надежде повторить достижение предыдущего сезона. На данном этапе, пока что, отсутствуют сенсации, и такие команды как Челси, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед и прочие клубы Премьер-лиги остаются в гонке за Кубок Англии.

Напомним, что Кубок Англии проходит по необочному формату. Победитель матча проходит в следующий раунд. А вот в случае ничьей соперники проведут переигровку уже на поле другой команды.

Четвертый раунд Кубка Англии 2023-2024

25 января

20:45 Борнмут – Суонси 5:0

26 января

20:45 Шеффилд Уэнсдей – Ковентри 1:1

20:45 Челси – Астон Вилла 0:0

20:45 Бристоль Сити – Ноттингем Форест 0:0

21:00 Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

27 января

13:30 Ипсвич – Мейдстоун

16:00 Эвертон – Лутон Таун

16:00 Лестер – Бирмингем

16:00 Лидс – Плимут

16:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон

20:00 Фулхэм – Ньюкасл Юнайтед

28 января

12:45 Вест Бромвич - Вулверхэмптон Уондерерс

15:00 Уотфорд – Саутгемптон

15:30 Ливерпуль – Норвич

17:30 Ньюпорт – Манчестер Юнайтед

20:30 Блэкберн – Рексем

Кубок Англии Третий раунд Переигровка