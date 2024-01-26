Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка

В рамках четвертого раунда Кубка Англии Челси на своем стадионе Стэмфорд Бридж принимал Астон Виллу.

В первой половине хозяева поля больше владели мячом и контролировал мяч. Игроки "синих" имели несколько возможностей, чтобы открыть счет, но прекрасная игра вратаря Эмилиано Мартинеза, помешала Челси. Астон Вилла смогла сохранить свои ворота "сухими" в первом тайме.

После перерыва Челси продолжил играть в том же стиле, что и в первой половине. Однако, Астон Вилла смогла изменить и выровнять игру. После 70-й минуты хозяева не имели возможностей для забитого мяча, Вилла также не реализовала свои шансы.

Команды сыграли в нулевую ничью в первом матче четвертого раунда Кубка Англии.

Кубок Англии. Четвертый раунд

Челси - Астон Вилла - 0:0