Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка
Новости футбола Сегодня, 16:39
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
В рамках четвертого раунда Кубка Англии Челси на своем стадионе Стэмфорд Бридж принимал Астон Виллу.
В первой половине хозяева поля больше владели мячом и контролировал мяч. Игроки "синих" имели несколько возможностей, чтобы открыть счет, но прекрасная игра вратаря Эмилиано Мартинеза, помешала Челси. Астон Вилла смогла сохранить свои ворота "сухими" в первом тайме.
После перерыва Челси продолжил играть в том же стиле, что и в первой половине. Однако, Астон Вилла смогла изменить и выровнять игру. После 70-й минуты хозяева не имели возможностей для забитого мяча, Вилла также не реализовала свои шансы.
Команды сыграли в нулевую ничью в первом матче четвертого раунда Кубка Англии.
Кубок Англии. Четвертый раунд
Челси - Астон Вилла - 0:0
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