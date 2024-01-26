Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма

В пятницу, 26 января, в Лондоне на стадионе Тоттехема, местная команда принимала Манчестер Сити. Матч проходил в рамках четвертого раунда Кубка Англии.

Ман Сити открыл счет уже на пятой минуте, сделал это Оскар Бобб. Однако, арбитры пошел смотреть ВАР и отменил этот гол из-за офсайда. В первой половине Тоттенхэм не нанес ни одного удара даже в сторону ворот соперника. Манчестер Сити десять раз пробил в сторону и два в створ ворот. После перерыва команда Гвардиолы снова больше контролировала мяч, но не могла найти момента для гола.

На последних минутах Тоттенхэм мог подарить победу своему сопернику. В двух эпизодах ошибки допустил полузащитник Хейберг. Однако ни Бернарду Силва, ни Де Брюйне не реализовали свои возможности. Сити не оставлял надежд на забитый гол и таки нашел его. На 88-й минуте Нейтан Аке отметился очень важным голом для своей команды.

Манчестер Сити смог вырвать победу на последних минутах матча и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. Четвертый раунд

Тоттенхэм - Манчестер Сити - 0:1

Голы: 0:1 - 88 Аке