EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма

Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма

Новости футбола Сегодня, 16:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма Фото: https://twitter.com/ManCity

В пятницу, 26 января, в Лондоне на стадионе Тоттехема, местная команда принимала Манчестер Сити. Матч проходил в рамках четвертого раунда Кубка Англии.

Ман Сити открыл счет уже на пятой минуте, сделал это Оскар Бобб. Однако, арбитры пошел смотреть ВАР и отменил этот гол из-за офсайда. В первой половине Тоттенхэм не нанес ни одного удара даже в сторону ворот соперника. Манчестер Сити десять раз пробил в сторону и два в створ ворот. После перерыва команда Гвардиолы снова больше контролировала мяч, но не могла найти момента для гола.

На последних минутах Тоттенхэм мог подарить победу своему сопернику. В двух эпизодах ошибки допустил полузащитник Хейберг. Однако ни Бернарду Силва, ни Де Брюйне не реализовали свои возможности. Сити не оставлял надежд на забитый гол и таки нашел его. На 88-й минуте Нейтан Аке отметился очень важным голом для своей команды.

Манчестер Сити смог вырвать победу на последних минутах матча и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. Четвертый раунд

Тоттенхэм - Манчестер Сити - 0:1
Голы: 0:1 - 88 Аке

Связанные команды и лиги
Тоттенхэм Манчестер Сити Кубок Англии
Популярные новости
Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка Новости футбола Сегодня, 16:39 Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка
Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа Новости футбола Сегодня, 10:37 Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа
Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open Новости тенниса Сегодня, 08:34 Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open
Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер Новости футбола Сегодня, 05:59 Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер
Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open Новости тенниса Сегодня, 02:25 Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open
Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада Новости Олимпийский игр Вчера, 15:45 Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:19 Египет - ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки Новости футбола Сегодня, 16:59 Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 16:59 Клопп покидает Ливерпуль, Филлипс перешел в Вест Хэм. Трансферный дайджест за 26 января Новости футбола Сегодня, 16:39 Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка Новости футбола Сегодня, 16:30 В Бельгии будет переигран матч из-за ошибки арбитра Новости футбола Сегодня, 15:55 Новые агенты игрока Баварии хотят, чтобы футболист побыстрее начал переговоры с клубом Новости футбола Сегодня, 15:38 Очередная потеря. Защитник Челси получил повреждение перед матчем Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 15:11 Президент Наполи хочет видеть нападающего клуба в Реале Новости бокса Сегодня, 14:46 Хирн планирует организовать бой между Эстрадой и Родригесом Новости футбола Сегодня, 14:37 Все трансферы Ла Лиги: зима 2024
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Милуоки Бакс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Хоккей Сегодня Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Вестерн Юнайтед — Сидней Уондерерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Ипсвич – Мейдстон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Аталанта – Удинезе прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года Футбол 27 янв 2024 Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Лестер – Бирмингем прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Лидс – Плимут прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Эвертон – Лутон прогноз и ставки на матч 27 января 2024 Футбол 27 янв 2024 Ювентус – Эмполи прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года