Ньюкасл разобрался с Фулхэмом и вышел в пятый раунд Кубка Англии

В поединке четвертого раунда Кубка Англии Фулхэм принимал Ньюкасл. Команда Эдди Хау приехала в Лондон за победой, что подтвердил стартовый состав. На поле вышли сильнейшие футболисты из числа доступных.

Команды выдали интересный первый тайм и неплохо действовали в атаке. Однако забитым голом отличились только гости. Шон Лонгстафф воспользовался передачей Бруну Гимарайнша и с пределов штрафной площади точно послал мяч в нижний правый угол ворот.

Во втором тайме опасных моментов было меньше, однако Ньюкасл сумел закрепить преимущество. Ден Берн первым успел сыграть на добивании и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «дачников».

Big Dan Burn scores against his former club for @NUFC 💪#EmiratesFACup pic.twitter.com/oIv77ntA3t — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 27, 2024

Фулхэм — Ньюкасл — 0:2

Голы: Лонгстафф 39, Берн 61.

Ньюкасл продолжит борьбу за Кубок Англии в пятом раунде. Жеребьевка этого этапа состоится по завершении матчей текущей стадии.