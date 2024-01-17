Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего

Демократическая Республика Конго и Замбия закрывали первый тур Кубка африканских наций. Команды выступают в группе F, где также представлены Марокко и Танзания.

В первом тайме конголезцы гораздо чаще угрожали воротам соперника. Но первыми забили номинальные гости. Причем очень курьезный гол. Конголезский голкипер Лионель Мпаси выскочил за границы штрафной площадки, влетел в игрока Замбии и не успел вернуться на ворота. Замбийцы не растерялись: молниеносно вбросили аут, который закончился точным ударом Кингса Кангва.

Конголезцы отыгрались очень быстро - спустя четыре минуты. Паритет восстановил форвард Брентфорда Йоан Висса.

Во второй половине игры игра продолжалась в похожем ключе. Команда Себастьяна Дезабра больше атаковала и била по воротам, но ожидаемого эффекта это не принесло.

В другом матче квартета ранее Марокко разгромил команду Танзании (3:0).

21 января ДР Конго сразится с Марокко. Замбия в тот же день сыграет против Танзании.

Кубок африканских наций

1-й тур. Группа F

ДР Конго - Замбия - 1:1

Голы: Висса, 27 - Кангва, 23