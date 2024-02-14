Кроуфорд, Инуэ и Усик. Опубликовали новый рейтинг от P4P

Журнал The Ring опубликовал свежий рейтинг P4P независимо от весовой категории.

На первом месте по-прежнему американский боксер Теренс Крофорд. На второй строчке японец Ноая Инуэ, который владеет поясом во втором легком весе. Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сохранил третью позицию.

Топ-10 P4P от The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Инуэ Александр Усик Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Девин Хейни Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес

Стало известно место и дата следующего боя чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Девина Гейни. Как сообщает ESPN, 25-летний американский боксер подерется с Райаном Гарсией 20 апреля. Бой пройдет в Лас-Вегасе.