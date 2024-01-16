Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов

Издание FourFourTwo объявило десятку лучших футболистов 1970-х годов.

По версии журнала, на первом месте нидерландский нападающий Йохан Кройфф. Он трижды победил в Кубке европейских чемпионов и стал вице-чемпионом мира в 1974 году. На второй строчке немецкий защитник Франц Бекенбауэр. Он также трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов, стал Чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года. Тройку лидеров замкнул нападающий Герд Мюллер. У немецкого игрока те же трофеи, что и у Бекенбауэра.

Топ-10 лучших футболистов 1970-х годов по версии журнала FourFourTwo:

Йохан Кройфф (Нидерланды) Франц Бекенбауэр (Германия) Герд Мюллер (Германия) Карлос Альберто (Бразилия) Марио Кемпес (Аргентина) Йохан Неескенс (Нидерланды) Жаирзиньо (Бразилия) Кевин Киган (Англия) Ривелино (Бразилия) Дино Дзофф (Италия)

Напомним, что этот британский журнал создал свой рейтинг лучших футболистов 80-х годов.