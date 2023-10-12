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Колорадо хочет назначить Уилшера на пост тренера

Новости футбола Сегодня, 12:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Колорадо хочет назначить Уилшера на пост тренера Фото: https://www.instagram.com/jackwilshere/

Команда МЛС Колорадо хочет запросить на пост главного тренера Джека Уилшера, сообщает The Athletic.

В настоящее время англичанин тренирует команду Арсенала до 18 лет, однако в ближайшее время может сменить место работы. Клуб МЛС уже обратился к лондонцам, чтобы получить разрешение на переговоры с 31-летним Уилшером.

Специалист возглавил "Арсенал" U-18 летом прошлого года, и в прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала молодежного Кубка. Это достижение впечатлило "Колорадо Рэпидс", руководство которого в сентябре уволило Робина Фрейзера. Сам Уилшер хотел бы получить пост главного тренера во взрослой команде. По его мнению, это добавит ему перспектив в карьерном росте в будущем.

Перед сезоном 2008/09 в заявке "Арсенала" появился 16-летний полузащитник. Его дебют состоялся 13 сентября в матче против "Блэкберна", Уилшер вышел на замену на 84-й минуте. На тот момент футболисту было всего 16 лет и 256 дней.

Джек стал самым молодым дебютантом "Арсенала" в Премьер-лиге, побив рекорд Сеска Фабрегаса. 23 сентября Уилшер забил свой первый гол за "Арсенал" в ворота "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Лиги.

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