Ключевой игрок Барселоны может успеть восстановиться к игре с Наполи

Основной голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген приближается к тому, чтобы вернуться к игре после операции на спине.

Как сообщает Diario Sport, в каталонском клубе ожидают, что немецкий вратарь успеет восстановиться к первому матчу против Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Существует вероятность, что полноценное возвращение тер Штегена состоится 18 февраля, в матче против Сельты.

Тер Штеген не выходил на поле с 12 ноября, когда Барселона переиграла Алавес (2:1). С тех пор ворота Барселоны защищает его дублер Иньяки Пенья, который отыграл уже 11 матчей, но лишь 2 из них отстоял на ноль.

Барселона сыграет против Наполи на выезде 21 февраля.