Клуб АПЛ и турецкий гранд поборятся за полузащитника Манчестер Юнайтед

Зимой Манчестер Юнайтед заблокировал уход Кристиана Эриксена с желанием, чтобы полузащитник остался на «Олд Траффорд» до конца сезона, но всё может измениться летом.

По сообщению Metro, 31-летний датчанин заинтересовал собой Галатасарай, который хотел подписать игрока в минувшее трансферное окно, но турки готовы вернуться с предложением летом. Уже в межсезонье на игрока также будет претендовать Брентфорд, который тоже проявляет интерес к Эриксену.

Эриксен стал одним из первых игроков эпохи Эрика тен Хага летом 2022 года и провел 36 матчей во всех соревнованиях в прошлом сезоне.

Бывшая звезда Тоттенхэма начал в старте девять из 23 матчей Юнайтед в этом сезоне, но появление Кобби Майну в качестве новой звезды в полузащите и возвращение Каземиро в форму заставили его остаться на скамейке запасных в последних трех матчах.

У 31-летнего футболиста осталось 18 месяцев до окончания контракта на Олд Траффорд, и он перешел туда как свободный агент.

Напомним, что бывший игрок «красных дьяволов» Джесси Лингард присоединился к южнокорейскому ФК Сеул.