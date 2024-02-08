Главная звезда лиги. Экс-игрок Ман Юнайтед официально стал игроком корейского клуба

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Джесси Лингард официально подписал контракт с корейским клубом ФК Сеул.

Контракт Лингарда с Сеулом рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что в новом клубе 31-летний англичанин будет зарабатывать 17 500 фунтов в неделю.

Последним клубом Лингарда был Ноттингем Форест, который он покинул на правах свободного агента минувшим летом. После этого сообщали о его возможном трансфере в Вест Хэм или один из клубов Саудовской Аравии, но футболист оставался без клуба.

Лингард – пятый англичанин в истории чемпионата Южной Кореи.

Минувший сезон К-Лиги Сеул завершил на седьмом месте.