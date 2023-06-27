"Интер" завершает трансфер форварда сборной Франции

Форвард сборной Франции Маркус Тюрам завершает трансфер в миланский “Интер”.

По информации журналиста Фабрицио Романо, француз подпишет пятилетний контракт после прохождения медицинского обследования, которое запланировано на 27 июня.

В прошлом сезоне Тюрам выступал за "Боруссию" из Менхенглабдаха, в составе которой провел 32 матча, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока сейчас составляет €32 млн.