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Интер Майами готовит трансфер еще одной экс-звезды Барселоны

Новости футбола Сегодня, 00:19
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Интер Майами готовит трансфер еще одной экс-звезды Барселоны Photo: FC Gremio

Тренер "Интер Майами" Херардо Мартино рассказал о трансферных планах команды на осенне-зимнюю паузу в чемпионате.

По его информации, клуб проявляет интерес к бывшего форварду “Барселоны” Луису Суаресу.

"Мы рассматриваем вариант с Луисом и вариант без Луиса на следующий сезон. Когда настанет время разъяснить ситуацию с Суаресом относительно "Интера Майами", мы будем готовы двигаться в нужном направлении", - сказал аргентинский наставник.

Ранее СМИ писали о том, что 36-летнему уругвайскому нападающему не нравится его положение в бразильском “Гремио” и он хочет сменить клуб. В частности, футболист готов уйти уже в декабре, хотя у него будет еще год по контракту.

В текущем сезоне Суарес является лучшим бомбардиром команды, забив 9 голов в 27 матчах. а сам"Гремио" занимает третье место в бразильской серии A.

В случае перехода в "Интер Майами", Суарес снова будет играть в одной команде с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми он играл в "Барселоне" с 2014 по 2020 годы.

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