Луис Суарес досрочно расторгнет контракт с бразильским клубом

Нападающий “Гремио” и сборной Уругвая Луис Суарес сообщил, что он покинет бразильский клуб в конце 2023 года, несмотря на то, что его контракт действует до 31 декабря 2024 года.

“В следующем сезоне я не смогу соответстовать высокому уровню чемпионата Бразилии. В связи с этим мы договорились, что мой контракт будет расторгнут на год раньше срока. Я благодарен руководству ”Гремио" за данное решение. Не знаю, продолжу ли я карьеру после этого. У меня есть хронические проблемы с коленом. Я прошу фанатов “Гремио” ценить тот факт, что за клуб играет футболист, который испытывает сильную боль в колене", - приводит слова Суареса The Athletic.

Ранее сообщалось, что подписать Суареса хочет американский клуб “Интер Майами”.

36-летний Суарес выступает за “Гремио” с января 2023 года. Он перешел в бразильский клуб из уругвайского “Насьоналя” на правах свободного агента. Всего он провел за “Гремио” 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

Суарес провел за сборную Уругвая 137 матчей, забил 68 голов и отдал 39 результативных передач.