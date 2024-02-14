Холанд потерял близкого человека. Норвежец не брал выходные и отыграл два матча

В семье норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда произошла трагедия. В минувшую субботу, 10 февраля, скончалась бабушка нападающего, Тоне Расдала, о чем сообщает издание NRK.

На момент смерти бабушке Эрлинга было 80 лет. Похороны запланированы на следующую неделю.

Несмотря на потерю, Холанд не брал выходные у клуба, а отыграл два матча. 10 февраля Горожане обыграли Эвертон (2:0) благодаря дублю норвежца. 13 февраля Ман Сити разобрался с Копенгагеном в Лиге чемпионов (3:1).

Всего в текущем сезоне на счету звездного норвежца 21 гол в 26 матчах во всех турнирах. 17 февраля Манчестер Сити сыграет против Челси в чемпионате Англии.