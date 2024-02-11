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Хойлунд снова забил. Манчестер Юнайтед вырвал победу над Астон Виллой в непростом матче

Новости футбола Сегодня, 13:29
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Гол Хойлунда не помог. Манчестер Юнайтед упустил победу над Астон Виллой Гол Хойлунда не помог. Манчестер Юнайтед упустил победу над Астон Виллой

Манчестер Юнайтед приехал в гости к Астон Вилле на матч 24-го тура английской Премьер-лиги.

Красные дьяволы владели инициативой в начале матча, пытаясь искать пути к воротам Эмилиано Мартинеса. На 17-й минуте Расмус Хойлунд после скидки Гарри Магуайра вывел гостей вперед. Норвежец продолжил свою голевую серию, забив в пятом матче АПЛ кряду.

Бирмингемская команда заметно активизировалась в атаке и создала несколько неплохих шансов сравнять счет. Но на перерыв команды ушли при преимуществе гостей в один гол.

Вилланы таки смогли отыграться на 67-й минуте. Дуглас Луис оказался расторопнее всех в штрафной площадке гостей и точным ударом завершил затяжную атаку своей команды.

В оставшееся время Астон Вилла атаковала больше, но не смогла должным образом распорядиться своими моментами. А вот Юнайтед был хладнокровен на завершающей стадии. Скотт Мактоминей точным ударом головой замкнул подачу от Диого Далота и принес своей команде три очка.

Ман Юнайтед с 41 баллом в активе остался на шестой строчке АПЛ. Вилла пятая (46 пунктов).

АПЛ, 24-й тур
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед - 1:2
Голы: Луис, 67 - Хойлунд, 17, Мактоминей, 86

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