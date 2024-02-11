Хойлунд снова забил. Манчестер Юнайтед вырвал победу над Астон Виллой в непростом матче

Манчестер Юнайтед приехал в гости к Астон Вилле на матч 24-го тура английской Премьер-лиги.

Красные дьяволы владели инициативой в начале матча, пытаясь искать пути к воротам Эмилиано Мартинеса. На 17-й минуте Расмус Хойлунд после скидки Гарри Магуайра вывел гостей вперед. Норвежец продолжил свою голевую серию, забив в пятом матче АПЛ кряду.

Бирмингемская команда заметно активизировалась в атаке и создала несколько неплохих шансов сравнять счет. Но на перерыв команды ушли при преимуществе гостей в один гол.

Вилланы таки смогли отыграться на 67-й минуте. Дуглас Луис оказался расторопнее всех в штрафной площадке гостей и точным ударом завершил затяжную атаку своей команды.

В оставшееся время Астон Вилла атаковала больше, но не смогла должным образом распорядиться своими моментами. А вот Юнайтед был хладнокровен на завершающей стадии. Скотт Мактоминей точным ударом головой замкнул подачу от Диого Далота и принес своей команде три очка.

Ман Юнайтед с 41 баллом в активе остался на шестой строчке АПЛ. Вилла пятая (46 пунктов).

АПЛ, 24-й тур

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед - 1:2

Голы: Луис, 67 - Хойлунд, 17, Мактоминей, 86