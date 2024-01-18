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Хендерсон вернулся в Европу, Аль-Хиляль оставит Неймара. Главные трансферные новости за 18 января

Новости футбола Вчера, 17:10
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Хендерсон вернулся в Европу, Аль-Хиляль оставит Неймара. Главные трансферные новости за 18 января Хендерсон вернулся в Европу, Аль-Хиляль оставит Неймара. Главные трансферные новости за 18 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в четверг, 18 января.

Джордан Хендерсон официально стал игроком Аякса

Легендарный экс-хавбек Ливерпуля вернулся в Европу. Аякс сообщил, что 33-летний англичанин подписал контракт с амстердамским клубом сроком на два с половиной года. На днях бывший капитан Ливерпуля расторг трудовой договор с саудовским Аль-Иттифаком, за который он выступал c июля прошлого года.

Аль-Хиляль не собирается разрывать контракт с Неймаром

Аль-Хиляль не собирается разрывать контракт с Неймаром, а будет ждать возвращения звездного бразильца. Источники сообщают, что новости о разрыве контракта являются фейковыми. После того как бразилец восстановится после тяжелой травмы, он сможет играть за Аль-Хиляль.

ПСЖ закрыл сделку по вундеркинду Коринтианса

ПСЖ закрыл сделку по покупке талантливого полузащитника Коринтианса Габриэля Москардо. Президент бразильского клуба Аугусто Мело подтвердил, что 18-летний хавбек может считаться новым игроком ПСЖ. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

Реал придумал спецоперацию по подписанию Холланда

Мадридский Реал готов на все, чтобы заполучить форварда Манчестер Сити Эрлинга Холланда и ради этого готовит целую операцию, которую «сливочные» отработали при переходе Джуда Беллингема.

Как сообщает CadenaSer, с английским клубом ведут переговоры посредники Реала, а вот с самим футболистом и его окружением разговаривают непосредственно представители «сливочных». План был отработан при работе над трансфером Беллингема, который заключался в следующем: Реал вел себя очень внимательно, делая все «с ведома игрока и клуба, с чётким намерением не создавать никаких проблем, чтобы англичанин не потерял концентрацию и продолжал работать в полную силу в дортмундской Боруссии.

Джеррард продлил контракт с Аль-Эттифаком

Главный тренер саудовского Аль-Эттифака Стивен Джеррард продлил контракт со своим нынешним клубом. По сообщению портала TheAthletic, англичанин теперь связан трудовыми обязанностями с клубом до 2027 года.

Защитнику Реала Менди могут предложить новый контракт

Французскому защитнику «сливочных» Ферлану Менди могут предложить новый контракт. Оставить игрока в Мадриде хочет и его наставник Карло Анчелотти, который обожает защитника. Не горит желанием покидать команду и сам француз, ведь он хочет побороться за место в основном составе.

Айнтрахт составит конкуренцию Барселоне в борьбе за шведского таланта

17-летний полузащитник Юргордена Лукас Бергвалль привлекает к себе внимание всё большего количества клубов из топовых европейских лиг. В услугах хавбека заинтересована Барселона. По информации СМИ, за молодого таланта также поборется франкфуртский Айнтрахт. Утверждается, что немецкий клуб даже готов предложить за футболиста больше денег.

Жером Боатенг продолжит карьеру в Серии А

Бывший защитник Баварии, Манчестер Сити и сборной Германии Жером Боатенг, который пребывает в статусе свободного агента, наконец-то нашел себе новый клуб. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в ближайшее время немецкий центрбек подпишет контракт с аутсайдером Серии А – Салернитаной. Договор будет рассчитан до завершения текущего сезона.

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