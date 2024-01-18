Реал придумал целую операцию, чтобы подписать Холлана

Мадридский Реал готов на все, чтобы заполучить форварда Манчестер Сити Эрлинга Холлана и ради этого готовит целую операцию, которую «сливочные» отработали при переходе Джуда Беллингема.

Как сообщаетCadenaSer, с английским клубом ведут переговоры посредники Реала, а вот с самим футболистом и его окружением разговаривают непосредственно представители «сливочных».

План был отработан при работе над трансфером Беллингема, который заключался в следующем: Реал вел себя очень внимательно, делая все «с ведома игрока и клуба, с чётким намерением не создавать никаких проблем, чтобы англичанин не потерял концентрацию и продолжал работать в полную силу в дортмундской Боруссии».

Как известно, план сработал: Джуд был полон решимости перейти в Реал, а клубы договорились о финансовых условиях и так летом 2023 года англичанин оказался в Мадриде. Теперь такой трюк «сливочные» хотят провернуть и с Холланом.

Напомним, что норвежский форвард ныне закончил восстановление от травмы, но пока что не готов брать участие в матчах.