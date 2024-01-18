EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Джеррард продлил контракт с Аль-Эттифаком

Джеррард продлил контракт с Аль-Эттифаком

Новости футбола Сегодня, 07:01
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Джеррард продлил контракт с Аль-Эттифаком Фото: twitter.com/Ettifaq_EN / автор неизвестен

Главный тренер саудовского Аль-Эттифака Стивен Джеррард продлил контракт со своим нынешним коллективом.

По сообщению порталаTheAthletic, англичанин теперь связан трудовыми обязанностями с клубом до 2027 года.

Команда легенды Ливерпуля не знает вкуса побед с 28 октября 2023 года после выигранного матча у Аль-Вахды со счётом 3:2. После этого команда не выиграла восемь матчей во внутреннем первенстве подряд, записав до своего актива пять ничьих.

Аль-Эттифак ныне пребывает на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, с расстоянием от зоны Лиги чемпионов АФК в 15 баллов.

Джеррард перебрался на Ближний Восток летом 2023 года после того, как был уволен с английской Астон Виллы в октябре 2022 года.

Напомним, что по сообщению СМИ, Аль-Эттифак покинул бывший одноклубник Джеррарда по Ливерпулю Джордан Хендерсон, который, как предполагается, присоединится к амстердамскому Аяксу.

Популярные новости
Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году Новости тенниса Сегодня, 14:37 Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году
Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open Новости тенниса Сегодня, 11:44 Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 11:15 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце Новости биатлона Сегодня, 10:01 Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Египет и Гана сыграли в зрелищную ничью на Кубке африканских наций Новости баскетбола Сегодня, 16:34 ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании за участие в Матче Звезд Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Сегодня, 15:55 Наполи разгромил Фиорентину в полуфинале Суперкубка Италии Новости футбола Сегодня, 15:48 Аль-Хиляль определился, будет ли разрывать контракт с Неймаром Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:19 Арсенал - Кристал Пэлас: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 15:11 Официально. Легенда Ливерпуля вернулся в Европу после Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:57 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Леся Цуренко – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Ирак – Япония прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Кабо-Верде – Мозамбик прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Вьетнам – Индонезия прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Жальгирис Каунас — Фенербахче прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Сенегал – Камерун прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Гонконг – Иран прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Монако — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года