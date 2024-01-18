Джеррард продлил контракт с Аль-Эттифаком

Главный тренер саудовского Аль-Эттифака Стивен Джеррард продлил контракт со своим нынешним коллективом.

По сообщению порталаTheAthletic, англичанин теперь связан трудовыми обязанностями с клубом до 2027 года.

Команда легенды Ливерпуля не знает вкуса побед с 28 октября 2023 года после выигранного матча у Аль-Вахды со счётом 3:2. После этого команда не выиграла восемь матчей во внутреннем первенстве подряд, записав до своего актива пять ничьих.

Аль-Эттифак ныне пребывает на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, с расстоянием от зоны Лиги чемпионов АФК в 15 баллов.

Джеррард перебрался на Ближний Восток летом 2023 года после того, как был уволен с английской Астон Виллы в октябре 2022 года.

Напомним, что по сообщению СМИ, Аль-Эттифак покинул бывший одноклубник Джеррарда по Ливерпулю Джордан Хендерсон, который, как предполагается, присоединится к амстердамскому Аяксу.