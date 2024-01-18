Легенда Ливерпуля не заработал в Аль-Иттифак даже цента

Легендарный английский полузащитника Джордан Хендерсон не получил от Аль-Иттифак ни одного цента зарплаты, сообщает The Telegraph.

Опытный полузащитник специально задерживал выплаты, чтобы летать на матчи сборной Англии и не платить налоги. За полгода по контракту с саудовским клубом он мог заработать 20 миллионов евро.

Вчера Хендерсон договорился с Аль-Иттифак о досрочном разрыве контракта, который был рассчитан до лета 2026 года. Согласно договора, саудовский клуб не будет выплачивать футболисту никакую компенсацию.

Как сообщают Давид Орнштейн и Фабрицио Романо, в ближайшее время Хендерсон официально станет новым футболистом Аякса. Он уже согласовал з амстердамским клубом контракт на два с половиной года.

С 2011 по 2023 год Хендерсон выступал за Ливерпуль. В его составе он по одному разу выиграл Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Аль-Иттифак подписал англичанина за 14 миллионов евро. За команду Стивена Джеррарда он отыграл 19 матчей и отметился 5 ассистами.