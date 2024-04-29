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Главный тренер Барселоны назвал цель команды на конец сезона

Новости футбола 29 апр 2024, 06:40
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Главный тренер Барселоны назвал цель команды на конец сезона Фото: https://twitter.com/elmundotoday

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес назвал цель каталонцев на последние матчи этого сезона.

На предматчевой пресс-конференции он заявил, что перед ними стоит задача финишировать вторыми в Ла Лиге и квалифицироваться в Суперкубок Испании.

"Для этого мы должны победить Валенсию, достигнув минимальной цели - попадания в Лигу чемпионов после вчерашнего поражения от Атлетика", - заявил Хави.

В январе главный тренер Барселоны Хави огласил о намерениях покинуть команду по окончанию сезона. Но, вскоре появились сообщения о том, что специалист изменил своё решение и впредь продолжит работу с «блауграной». Теперь эти слухи имеют официальное подтверждение

В четверг, 25 апреля, на совместной пресс-конференции директор Барселоны объявил, что Хави действительно остается в клубе и продолжит свою работу.

Хави работает с Барселоной с ноября 2021 года, а его контракт с «блауграной» рассчитан до конца 2025 года. Как мы понимаем, специалист как минимум полностью отработает своё трудовое соглашение с каталонским клубом.

Под руководством Хави Барселона стала чемпионом и обладателем Кубка Испании. В нынешней кампании Ла Лиги «сине-гранатовые» далеки от титула, отставая от Реала на 11 очков за шесть туров до конца.

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