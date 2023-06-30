Гарет Бэйл получил Орден Британской империи

Бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи.

Награду экс-футболисту вручил принц Уэльский Уильям.

“Это огромная честь для меня получить орден Британской империи от принца Уэльского. Особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей”, – написал Бэйл в своем твиттере.

33-летний Бэйл в бытность футболистом выступал за “Саутгемптон”, “Тоттенхэм”, “Реал” и “Лос-Анджелес”. За сборную Уэльса сыграл 111 матчей и забил 41 гол. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира, обладатель Кубка MLS.