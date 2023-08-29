Фулхэм объявил о переходе защитника сборной Бельгии

Пресс-служба “Фулхэма” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Лестер Сити” и сборной Бельгии Тимоти Кастаня.

Лондонский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Кастань подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. В соглашение включена опция о возможности продления контракта еще на один год. Бельгиец будет играть за “Фулхэм” под 21-м номером.

27-летний Кастань выступал за “Лестер Сити” с сентября 2020 года. Он перешел в английский клуб из итальянской “Аталанты”. Сумма трансфера составила 20 миллионов 900 тысяч евро. Всего он провел за “Лестер Сити” 112 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. В составе клуба он становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2020/2021.

Кастань с 2018 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.